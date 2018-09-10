سكايب يوفر وظيفة تسجيل المكالمات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ضبط «عصابة خماسية» لتزييف العملات وسرقة السيارات بالرياض

ضبط «عصابة خماسية» لتزييف العملات وسرقة السيارات بالرياض

«عبدالصمد القرشي» تكشف حقيقة هدية الـ3 ملايين ريال لـ«حليمة بولند»

«عبدالصمد القرشي» تكشف حقيقة هدية الـ3 ملايين ريال لـ«حليمة بولند»

بيان مهم من وزارة الطاقة بشأن برامج السداد المرن لفواتير الكهرباء

بيان مهم من وزارة الطاقة بشأن برامج السداد المرن لفواتير الكهرباء

«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

سكايب يوفر وظيفة تسجيل المكالمات

سكايب يوفر وظيفة تسجيل المكالمات
0

تواصل – متابعات:أعلنت شركة مايكروسوفت أن الإصدار الجديد من برنامج التراسل الفوري سكايب يوفر للمستخدم حالياً وظيفة تسجيل المكالمات.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن وظيفة Call Recording متوفرة في جميع إصدارات سكايب للأجهزة المكتبية والجوالة، ولكن يتعين على أصحاب ويندوز 10 الانتظار لبعض الوقت.

وحتى لا يتم تسجيل المكالمات دون علم الطرف الآخر، فإن برنامج سكايب يشير صراحة إلى أنه يتم تسجيل المكالمة من خلال لافتة واضحة، ويتم تخزين المكالمات المسجلة في ذاكرة مايكروسوفت على الويب وتظل متاحة لمدة 30 يوماً، ويتم عرض المستند للمستخدم في سجل الدردشة، بالإضافة إلى أنه يمكن تخزين التسجيلات بشكل محلي على الأجهزة وإرسالها

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصدار جديد من سكايب بتصميم أكثر وضوحاً

إصدار جديد من سكايب بتصميم أكثر وضوحاً

أخيراً.. «سكايب» تُطلق خدمة تسجيل المكالمات

أخيراً.. «سكايب» تُطلق خدمة تسجيل المكالمات

«سكايب» تطرح نسخة جديدة مخصصة للهواتف الرخيصة

«سكايب» تطرح نسخة جديدة مخصصة للهواتف الرخيصة

تجريب وظائف سكايب الجديدة على أجهزة «ماك»

تجريب وظائف سكايب الجديدة على أجهزة «ماك»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد
الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>