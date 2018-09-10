سكايب يوفر وظيفة تسجيل المكالمات

تواصل – متابعات:أعلنت شركة مايكروسوفت أن الإصدار الجديد من برنامج التراسل الفوري سكايب يوفر للمستخدم حالياً وظيفة تسجيل المكالمات.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن وظيفة Call Recording متوفرة في جميع إصدارات سكايب للأجهزة المكتبية والجوالة، ولكن يتعين على أصحاب ويندوز 10 الانتظار لبعض الوقت.

وحتى لا يتم تسجيل المكالمات دون علم الطرف الآخر، فإن برنامج سكايب يشير صراحة إلى أنه يتم تسجيل المكالمة من خلال لافتة واضحة، ويتم تخزين المكالمات المسجلة في ذاكرة مايكروسوفت على الويب وتظل متاحة لمدة 30 يوماً، ويتم عرض المستند للمستخدم في سجل الدردشة، بالإضافة إلى أنه يمكن تخزين التسجيلات بشكل محلي على الأجهزة وإرسالها