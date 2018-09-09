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فريق طبي بحائل ينقذ طفلاً أصيب بنزيف شديد عقب عملية جراحية بالخارج

فريق طبي بحائل ينقذ طفلاً أصيب بنزيف شديد عقب عملية جراحية بالخارج
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذ فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحائل، حياة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد إصابته بنزيف شديد بالفم بسبب إجراءه لعملية جراحية قبل عدة أيام خارج المملكة لاستئصال اللوز واللحمية، حيث كان في وضع صحي حرج جداً نتيجة لفقده كمية كبيرة من الدم وتعرضه للاختناق مع تشنجات.

وقام الفريق الطبي بعمل أنبوبة تنفس اصطناعي وتعويض الدم والسوائل والسيطرة على التشنجات مع عمل ضمادات على مصدر النزيف ليتم نقله فوراً إلى غرفة العمليات الجراحية، وإجراء عملية جراحية تم بفضل الله من خلالها السيطرة على النزيف وتعويض الدم، وبعد انتهاء العملية تم تنويم الطفل في قسم العناية المركزة للأطفال وإبقائه تحت التنفس الصناعي ومراقبة العلامات الحيوية، وبفضل من الله وتوفيقه استقرت الحالة الصحية للطفل.

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