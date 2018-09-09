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لعبة Fortnite تسيطر.. 15 مليون شخص يلعبونها على أندرويد خلال شهر

لعبة Fortnite تسيطر.. 15 مليون شخص يلعبونها على أندرويد خلال شهر
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تواصل – وكالات:

كشف موقع 9to5google الأمريكي عن وصل عدد اللاعبين الذين قاموا بالتسجيل للحصول على لعبة Fortnite إلى 23 مليون لاعب.

وبين الموقع أنه رغم وصول لعبة Fortnite لمنصة أندرويد خلال الشهر الماضي، ورفض شركة Epic Games المطورة لها توفير اللعبة على متجر “بلاي ستور” التابع لجوجل، إلا أن اللعبة تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، حيث وصل عدد مرات تحميلها على منصة أندرويد فقط إلى 15 مليون تحميل بصيغة APK.

وجاء تراجع شركة Epic عن توفير اللعبة على متجر جوجل للهروب من نسبة الـ 30% من الأرباح التي تفرضها جوجل على التطبيقات المستفيدة من متجرها، مما دفعها لتوفيرها بصيغة APK على موقعها الخاص، وقد أشارت الشركة إلى أن اللعبة انتشرت بشكل واسع منذ إطلاق إصدارها للهواتف التي تعمل بنظم تشغيل أندرويد.

وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات ضد 47 موقعاً يقومون بتوفير اللعبة بصيغة APK مع توفير بعض البرامج الضارة بها، حيث أوضحت الشركة أنها تعمل مع شركائها في مكافحة الاحتيال للقضاء على هذه المشكلة.

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