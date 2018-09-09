«الجوازات» تُطلق خدمة «مقيم برنت».. تعرَّف عليها

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة “مقيم برنت” من خلال منصة ” أبشر أعمـال ”، الذي تمكن صاحب العمل من إصدار تقرير عن المقيمين العاملين لدى المنشأة لتقديمها للجهات الرسمية “عند طلبه”.

وأوضحت الجوازات – عبر حسابها الرسمي في تويتر – أن التقرير يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز ومعلومات التأشيرات للمقيم ومعلومات التابعين ومعلومات المركبات وطباعتها. وبينت أنه يمكن تقديم هذه البيانات لأي جهة حكومية أو جهة طالبة لتلك البيانات وبالتالي لا يحتاج المواطن أو المقيم مراجعة إدارات الجوازات للحصول على “برنت”.