جدة.. إمهال رجل أعمال 5 أيام لسداد 20 مليون ريال

تواصل – جدة:

منحت محكمة التنفيذ في جدة، أحد رجال الأعمال مهلة لمدة خمسة أيام حتى يسدد مبلغ 20 مليون ریال، عبارة عن قيمة فندق كان قد اشتراه من إحدى الشركات وماطل في سداد قيمته.

وقالت مصادر – وفقا لـ «عكاظ» – إن بداية التفاصيل تعود إلى إعلان بيع للفندق وضعه طالب التنفيذ، ليأتي رجل الأعمال ويشتري الفندق، إلا أنه بعد إتمام البيعة تخلف عن سداد المبلغ، وأخلف كافة وعوده بالتسديد، ليرفع طالب التنفيذ دعوى إلكترونية من دون زيارة لمحكمة التنفيذ بجدة.

وبناء على السند لأمر (ورقة تجارية) بين رجل الأعمال ومالك الفندق أصدر قاضي التنفيذ أمره بتنفيذ ما ورد في القرار التنفيذي المتضمن تسديد رجل الأعمال مبلغ 20 مليون ریال خلال 5 أيام قبل تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.