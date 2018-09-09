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قاضي سابق: فتاة الإفطار تستحق التعزير

قاضي سابق: فتاة الإفطار تستحق التعزير
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تواصل – الرياض:

علق القاضي السابق بالمحكمة الجزائية في محافظة جدة الشيخ تركي القرني، على فعل الفتاة التي ظهرت في المقطع المصور مع الوافد قائلا ‘‘فعلتها تستوجب عليها المسؤولية الجنائية لموافقتها على تلفظ الوافد على المجتمع ووصفه لهم بأنّهم “زبالة”، وهذا بحد ذاته جريمة معلوماتية توجب العقوبة‘‘.

وأكد أن تهمة الفتاة هي مداعبة أو مغازلة زميلها في العمل، وهي مخالفة للآداب العامة تستحق من خلالها عقوبة تعزيرية.

وفي السياق ذاته، أكد المحامي محمود حمزة المدني، أن المقطع الذي ظهر فيها وافد عربي وفتاة في مقر عملهما، يحتوي 3 مخالفات قانونية؛ الأولى هي مخالفة لوائح وزارة العمل، ومنها أن العامل يعمل في مهنة مقصورة على السعوديين، إضافة إلى أنّ هناك مخالفة على المنشأة لعدم التزامها بالضوابط المكانية لعمل المرأة، إلى جانب مخالفة نظام مكافحة التحرش، لافتاً إلى أنّ المخالفة الثالثة التي ارتكبها الوافد، والفتاة هي انتهاك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بنشر تلك المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وكانت فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في محافظة جدة قد أوقفت أمس وافداً من جنسية عربية ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع زميلة عمله في استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بالمحافظة، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشأة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

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