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استبعاد 8 آلاف معاق من «مراكز الرعاية» بسبب نسبة الذكاء

استبعاد 8 آلاف معاق من «مراكز الرعاية» بسبب نسبة الذكاء
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تواصل – الرياض:

تلقى عدد كبير من أولياء أمور طلاب من ذوي الإعاقة في كل مدن المملكة، أمس، إشعارات من مراكز التأهيل الشامل، تفيد باستبعاد أبنائهم من تلقي خدمات رعاية المعاقين بالمراكز النهارية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأن نسبة ذكائهم تزيد على 50 درجة، وتحويلهم إلى المدارس التابعة لوزارة التعليم التي يوجد بها برامج لدمج المعاقين.

وبحسب “مكة”، فإن عدد المعاقين غير المقبولين في مراكز الرعاية النهارية بلغ 7955 طفلاً من بين 16.357 طفلاً تقدموا للقبول في مراكز الرعاية النهارية.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج شبكات التابع للجمعية السعودية للتربية الخاصة ووالد طفل من ذوي متلازمة داون، ضيدان محمد، إنهم تلقوا رسالة نصية على الجوال الخميس الماضي تفيد بضرورة مراجعة مكتب التأهيل الشامل.

وبمراجعتهم، تلقى عدد كبير من أولياء الأمور إشعارات تفيد بأن أبنائهم لديهم مستوى أكثر من 50 بحسب مقياس الذكاء الذي طبق عليهم خلال الأسبوع الأول للدراسة، وبالتالي فهم إما غير مشمولين نهائياً بالخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية النهارية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم تحويلهم للمدارس الحكومية التي تتوفر بها برامج الدمج، أو أنهم مشمولون جزئياً فقط بخدمات مراكز الرعاية، بمعنى يتم تقليص الخدمات التي تقدم لهم من خدمات متكاملة إلى خدمات جزئية، كأن تقدم لهم خدمات تخاطب ونطق، أو خدمات تعديل سلوكي فقط.

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