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ماذا قال الرئيس اليمني لـ «عبدالملك الحوثي» قبل مغادرته صنعاء؟

ماذا قال الرئيس اليمني لـ «عبدالملك الحوثي» قبل مغادرته صنعاء؟
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تواصل – وكالات:

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن نضال وتضحيات الشعب والجيش الوطني في مختلف الجبهات أوقفت نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن، متوعدا بالقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.

وقال هادي – في خطاب متلفز من واشنطن وجهه إلى الشعب اليمني: «سبق أن تكلمت أنا وعبدالملك الحوثي، وبلغته وأنا في صنعاء أن التجربة الإيرانية لن تمضي في اليمن ولو ذهب رأسي، ولم يرض. لا هو، ولا نصرالله في لبنان.  واليوم نذكره وأذكر الشعب اليمني أيضا أننا قلنا له اعمل جامعة في صعدة لتدريس الزيدية، مثل جامعة الأحقاف في حضرموت، وجامعة الإيمان في صنعاء، وجامعة الشريعة في الحديدة، لكنه لم يرض».

وأشاد الرئيس بالوفد المحاور في جنيف، قائلا: «وفدنا المحاور في جنيف يحاورون على مشروع اليمن الجديد. يمن اتحادي من 6 أقاليم، لا ظالم فيه ولا مظلوم». حسب “عكاظ”

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