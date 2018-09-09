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فيديو من «خطوط النار».. مرابط بالحد الجنوبي نفذت ذخيرته أمام «الحوثي» فماذا فعل؟

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تواصل – فريق التحرير:

نال مقطع فيديو  إعجاب وثناء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، إذ وثق مواجهة جنود سعوديين للعدو وهم على الحدود أمام العدو الحوثي، وهم يقابلون ذلك بابتسامة، وعلو همة، وثبات يعكس شجاعة وبسالة هؤلاء الأبطال.

وعلق “رواد التواصل” على المقطع بأنه أمر غير مستغرب على الشجعان من أبناء المملكة، الذين يتفانون في الدفاع عن حدود بلادهم ومقدساتهم، وشرعية الأشقاء في اليمن ضد المليشيات الحوثية الإيرانية.

ومن جانبه وصف الإعلامي خالد الصالح، المقطع عبر حسابه بـ “تويتر” قائلًا: “محاصرون، نفدت ذخيرتهم، يصورون سناب، ويضحكون، أي قلوب تلك التي في صدور هؤلاء الشجعان على الحد الجنوبي”.

فيما قال الباحث الاجتماعي، فرحان الفرحان: “إن هذا المقطع دليل عملي على بسالة وثبات وشجاعة أبطالنا في الحدود الذين يقدمون صدورهم للدفاع عن السعودية، ويرون أن ذلك فخر وشرف لا يعدله شرف، كيف لا وهم يدافعون عن بلاد التوحيد والسُّنة التي تحتضن الحرمين الشريفين مهوى أفئدة ملايين المسلمين بالعالم”.

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