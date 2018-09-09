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تقرير دولي: المملكة تسعى لإنتاج مليون برميل نفط يومياً بحلول 2023

تقرير دولي: المملكة تسعى لإنتاج مليون برميل نفط يومياً بحلول 2023
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تواصل – الرياض:

أوضح تقرير “أويل برايس” الدولي إن المملكة، تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميا بحلول عام 2023 من خلال تعزيز الاستثمار فى عدد من الحقول البحرية من أجل تعويض الانخفاضات في الحقول الناضجة.

وأشاد التقرير بإبرام “أرامكو السعودية” عقد خدمات رئيس مع شركة “بيكر هيوز” للمساعدة في تعزيز الإنتاج في حقل مرجان النفطي.

يذكر أن الحقل هو أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتوسع في الحقول البحرية في المملكة، حيث ستقوم “بيكر هيوز” بتزويد “أرامكو” بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية.

وبموجب العقد سيبدأ العمل في توسعة الحقل خلال الشهر الجاري، وتتضمن مجموعة خدمات الحفر التي ستقدمها “بيكر هيوز” تقنيات التسجيل أثناء الحفر وخدمات إدارة الاحتياطي والحفر الدوراني القابل للتوجيه.

وأضاف تقرير “أويل برايس” أن اللجنة الفنية المشتركة لممثلي “أوبك” وغير الأعضاء في “أوبك” ستبحث غدا الثلاثاء كيف يمكن أن توزع المجموعة فيما بينها زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، التي تم الاتفاق عليها في حزيران (يونيو) الماضي في فيينا، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وأشار التقرير الدولي، إلى أن زيادة الإنتاج التي تنفذها “أوبك” بالتعاون مع المستقلين تستهدف علاج حالة المخاوف في السوق، خاصة قلق المستهلكين من حالة الضيق والتشدد في السوق النفطية، وبالتحديد في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين.

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