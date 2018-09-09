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مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح جنوب إيران

مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح جنوب إيران
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تواصل – وكالات:

شن مسلحون بمدينة ميناب في محافظة هرمزكان الإيرانية، هجومًا أسفر عن مقتل اثنين من قوى الأمن الداخلي الإيرانية، وإصابة آخرين.

وقال مساعد قائد قوى الأمن الداخلي للشئون الاجتماعية في هرمزكان، العقيد محمد شريفي، إن القتيلين هما الملازم ثالث خليل محمودي ونائب الضابط ثان أحمد جزيني، وفق وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف شريفي: “هناك جنديان آخران أصيبا نتيجة للهجوم”، مُشيرًا إلى أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة، وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة على عناصر قوى الأمن الداخلي في مركز الأمن الداخلي بمنطقة “سرني” في ميناب.

وتقع مدينة ميناب على بعد 90 كم إلى الشرق من مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران.

 

 

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