«تنمية الصادرات» تعلن توفر وظائف لحديثي التخرج.. تعرف على الشروط

تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة لحديثي التخرج بمدينة الرياض، للعمل بمسمى (أخصائي عناية العملاء)، لحملة درجة البكالوريوس في التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

الوصف الوظيفي:

• المشاركة في إدارة أنشطة العناية بالعملاء اليومية كمركز الاتصال من أجل تسهيل التواصل الفعال بين المصدِّرين وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

المسؤوليات والأنشطة الرئيسية:

• متابعة تنفيذ عمليات التواصل الالكتروني مع العملاء من خلال نظام إدارة علاقات المصدرين والحصول على تغذية راجعة من قبل المصدرين عن خدمات الهيئة والتأكد من توفيرها بالمنصة بشكل فعال.

• المشاركة في إدارة مركز الاتصال وتسويق الخدمات عبر الهاتف، وتقييم أداء مركز الاتصال وفقاً لمؤشرات قياس الأداء.

• التأكد من الاستجابة لاستفسارات وشكاوى أصحاب المصلحة في الوقت المناسب، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية؛ لضمان رضا العملاء.

• متابعة حالة المطالبات (الطلبات والشكاوى) المفتوحة مع الإدارات الأخرى، والتأكد من إغلاقها في الوقت المناسب، وتصعيد المشكلات الرئيسة الغير محلولة.

• التأكد من سلامة وصحة البيانات في النظام (إدخال البيانات في الوقت المناسب، التحديث/ الحذف بشكل دوري).

• اقتراح إطلاق وتفعيل قنوات خدمات جديدة، واقتراح تطوير الخدمات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

• تطوير التقارير المنتظمة عن أداء خدمة العملاء.

وأوضحت هيئة تنمية الصادرات أن الشروط المطلوبة في المتقدمين تتمثل فيما يلي :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة كحد أقصى ثلاث سنوات في إدارة العلاقات مع العملاء.

4- خبرة في إدارة نقاط الاتصال المركزية للعملاء (على سبيل المثال مركز الاتصال، والمبيعات عبر الهاتف).

5- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/11/08م، عبر الرابط التالي (هنا).