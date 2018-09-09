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استشاري يحذِّر مرضى «السكري» من خطورة تكرار «الحقنة» في نفس المكان
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الطبيب محمد السفياني، الاستشاري بقسم الغدد الصماء والسكري بجامعة الملك سعود، من خطورة تناول حقن الأنسولين في نفس المكان لمرضى السكرى.

وقال السفياني عبر “تويتر”: “عزيزي مصاب السكري.. تجنّب حقن الأنسولين في نفس المكان باستمرار لأن هذا قد يؤدي إلى تكوّن عقد/انتفاخات تحت الجلد”.

وأكد أن هذه العقد تؤثر بشكل كبير على امتصاص الأنسولين وفعاليّته في خفض السكر.

وتابع قائلا: “حالات كثيرة نراها ويكون هذا السبب الرئيسي في عدم تحسّن السكر رغم المواظبة على أخذ الانسولين.. الأفضل هو تغيير مكان حقن الانسولين باستمرار، والعودة لنفس المكان بعد ١٠ أيام إلى أسبوعين، كما يجب تجنب استخدام نفس الإبرة لأكثر من مرّة”.

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