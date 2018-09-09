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فيديو كارثي جديد.. اصطياد مئات الطيور البرية في الشباك وذبحها

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يظهر مجموعة من الشباب يقومون باصطياد الطيور النادرة وذبحها باستخدام الشباك المحظور استخدامها في الصيد.

وظهر خلال المقطع المتداول، الشبان وبحوزتهم شباك ممتلئة بالطيور الحية، ويقومون بذبحها واحداً تلو الآخر بعد اصطيادها؛ الأمر الذي أثار موجة من الجدل والاستياء بين رواد مواقع التواصل، حيث تهدد تلك الممارسات غير المسؤولة بانقراض الحياة الفطرية وفناء الكائنات الحية النادرة.

وطالب متداولو المقطع الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوقف تلك الممارسات التي تهدد الحياة الفطرية بالفناء والانقراض وتخل بالتوازن البيئي.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة تقريباً من تداول مقطع يظهر مجموعة متنزهين قاموا بقتل حيوان النيص والضبع وسلخهما على مشانق غرسوها في البر؛ بهدف تناولها في رحلة برية.

وعلقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بقولها إنها تابعت مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت في اليومين الماضيين، التي تُظهر أشخاصاً يصطادون حيوانات النيص والضبع ويذبحونها ويسلخونها.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته إنها وبكل أسف اطلعت على ما يتم تداوله من مقاطع وصور، يظهر فيها أشخاص يقومون بقتل حيوانات فطرية، مؤكدةً أن هذا الفعل المخالف للأنظمة ينم عن قلة وعي وإدراك لأهمية هذه الكائنات الفطرية ودورها في التوازن البيئي.

وأشارت إلى أنها قامت بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من تفاعل مع المقاطع أو قام بالإبلاغ عنها.

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