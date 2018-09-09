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رد مفاجئ من «مطور عقاري» عن المتسبب في «أزمة الإسكان» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد المطور العقاري علي بن سلطان أن مشكلة الإسكان الحقيقية ليست في المطور ولا في الوزارة، ولكن المسؤول الأول عن السكن هو المواطن ثم المواطن ثم المواطن، مضيفاً أن الوزارة والصندوق العقاري وضعوا لمساعدة المواطن، وهذه ليست جمعيات خيرية.

وتابع، في مداخلة مع برنامج معالي المواطن على قناة “إم بي سي”، أنه يجب أن نغير هذه الثقافة لدى الناس، فالدولة سخرت إمكانات ضخمة لمساعدته.

وأشار إلى أن الوزارة تأسست عام 2011 ونحن في 2018، في البداية كانت الوزارة تعمل بنفسها وهذا خطأ، ثم استدركت وزارة الإسكان هذا الخطأ بعد ذلك.

ولفت بن سلطان إلى أن دور الوزارة يتمثل في إصدار تشريعات وقوانين بين المواطن وبين البنوك وبين المطور العقاري، وهذا دورها الحقيقي، كما أصدرت الوزارة شراء وحدات سكنية وجاهزة وأخرى تحت الإنشاء وبرنامج رهن عقاري وبرنامج دعم تمويل قائم، مؤكداً أن دور الوزارة يجب أن يكون إشرافياً وليس تنفيذياً.

 

 

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