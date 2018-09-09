«عبدالصمد القرشي» تكشف حقيقة هدية الـ3 ملايين ريال لـ«حليمة بولند»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة عبدالصمد القرشي، للعود والعنبر والعطور، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم هدية للإعلامية حليمة بولند بقيمة 3 ملايين ريال، أو التعاقد معها لتقديم إعلان للشركة.

وقال الشركة في بيان لها، قبل قليل، إشارة إلى الاتصالات والاستفسارات الواردة لشركة عبد الصمد القرشي بشأن الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تؤكد الشركة أنها لم تتعاقد مع حليمة بولند لعمل إعلان، كما أنها لم ترسل لها أي هدية كما أشير في الفيديو المتداول.

وشددت الشركة على ضرورة استيقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة عبر حسابات الشركة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقها وحقوق عملائها.