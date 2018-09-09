المدارس الثانوية تشتكي من تأخر وصول الكتب.. و«التعليم» تتفاعل

تواصل – فريق التحرير:

اشتكت بعض مدارس المرحلة الثانوية (نظام المقررات) للصف الأول الثانوي بالمملكة، تأخر في وصول الكتب الدراسية تزامناً مع دخولها الأسبوع الثاني للدراسة.

وتساءل عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن أسباب التأخر للكتب الدراسية متخوفين من تأثر العملية التعليمية بعدم تسلم الكتب كاملة في موعدها، بالرغم من الدخول في الأسبوع الثاني من الدراسة. مطالبين في الوقت ذاته الجهات المعنية بتسريع عملية توفير الكتب الدراسية للمرحلة الثانوية (نظام المقررات).

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، في سلسلة تغريدات سابقة على حسابه في “تويتر” أن التأخير في وصول كتب المرحلة الثانوية (نظام المقررات) إلى المدارس ناتج عن تأخر لجان تطوير المنهج من إعداد البروفة النهائية للمطابع، وخاصة بعد إقرار التوسع في تطبيق نظام المقررات على الصف الأول الثانوي في جميع مدارس المملكة؛ مما استدعى مراجعة محتوى كثير من الكتب.

وبين أنه في هذا السياق ستعقد شركة تطوير للخدمات التعليمية معرضاً مصغراً ومؤتمراً صحفياً تستعرض فيه ملامح تطوير المناهج من حيث المحتوى، ومن حيث المواد الإثرائية المصاحبة للمنهج، وكذلك من حيث الشكل والإخراج.

وأضاف العصيمي أن في نظام المقررات، خطة التهيئة والإرشاد وتسجيل المقررات لا تتعارض مع كون الدراسة تبدأ من اليوم الأول بحسب التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، ولا يسمح بغياب الطلاب خلال فترة التسجيل، وجميع الكتب الدراسية لنظام المقررات متوفرة إلكترونياً على بوابة عين.

وانطلق العام الدراسي مطلع الأسبوع الماضي لتستقبل مدارس المملكة نحو 6 ملايين طالب وطالبة بعد إجازة امتدت لنحو أربعة أشهر.