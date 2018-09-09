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اكتشاف كهف أسفل طريق رئيسي في مصر

اكتشاف كهف أسفل طريق رئيسي في مصر
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تواصل – وكالات:

توقفت حركة المرور على أحد الطرق الرئيسية في مصر، بعد أن تفاجأ قائدو السيارات بانشقاق الطريق وظهور حفرة عملاقة أشبه بكهف أسفل الطريق.

وفوجئ قائدو السيارات المتجهون من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ في مصر بانشقاق الطريق بين مدينتي رأس سدر  وأبوزنيمة، مخلفاً حفرة عميقة تكاد تبتلع المارة والسيارات.

وكشفت رئاسة مدينة ر أس سدر تفاصيل وسبب انشقاق الطريق، وظهور هذه الحفرة العميقة، وقالت إن هبوطاً مفاجئاً عبارة عن حفرة عميقة حدث على بعد حوالي 37 كيلومتراً من مدينة رأس سدر باتجاه أبوزنيمة بالطريق بين القاهرة وشرم الشيخ مخلفاً حفرة كبيرة.

وذكرت أن أجهزة المحافظة قامت على الفور بدفع مختصين من الهيئة العامة للطرق، وكافة الجهات المعنية، حيث تم التنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين، لإحضار طبقة أساس لردم الحفرة، وتجهيز طبقة خرسانية مسلحة لوضع سمك حوالي 20 سم بعد نهاية أعمال الردم.

وقالت إنه وبالمعاينة الظاهرية تبين أن الحفرة سببها وجود كهف أرضي، مضيفة أنه ونتيجة انهيار الطبقة العليا منه وهي عبارة عن رمال متكلسة، ظهرت الحفرة كما تبين وجود حفرة أعمق أسفلها.

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