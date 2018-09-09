خبير تقني يحذر من العمليات المشبوهة على البطاقات الائتمانية باستخدام مُعرف «cvc/cvv»

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أكد الخبير التقني ياسر الرحيلي، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن أنه لا يمكن إجراء عمليات على البطاقة الائتمانية (فيزا/ماستركارد) عن بعد (أونلاين مثلاً) إلا بمعرفة رقم cvc/cvv.

وأكد الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن إجراء العمليات باستخدام المعلومات التي في وجه البطاقة فقط، ناصحاً الجميع بعدم التهاون في ذلك.

وحذر الخبير التقني من العمليات المالية المشبوهة عبر الإنترنت، موضحاً أن العمليات التي تتم من دون الرقم cvv/cvc يمكن المطالبة بها واسترجاع المبلغ أسهل من العمليات التي تم استخدام رقم cvv/cvc بها؛ مؤكداً أنها مخاطرة نحن في غنى عنها.