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7 نصائح للمحافظة على «القير» الأوتوماتيكي من التلف

7 نصائح للمحافظة على «القير» الأوتوماتيكي من التلف
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تواصل – فريق التحرير:

القير الأوتوماتيكي يعد واحداً من أهم القطع الحيوية التي تؤثر على كفاءة الأداء في السيارة، كما أنه يعد من أهم الأجزاء التي تستلزم عناية خاصة بشكل رئيسي؛ لهذا نستعرض اليوم عدداً من النصائح التي تحافظ عليه.

1 – يجب المحافظة على الصيانة الدورية والتحقق من زيت القير وتغييره مرة كل عام على الأقل، وفي حالة الاستهلاك الكبير للسيارة مع درجات الحرارة الشديدة، يفضل تغيير الزيت مرة كل 6 أشهر.

2 – عدم تغيير وضعيات القير من D إلى P أو من D إلى R أثناء السير؛ لأن تغيير وضعيات القير أثناء السير قد يدمر القير مع الوقت.

3 – يجب المحافظة على نظام التبريد في السيارة، والتأكد من كفاءة عمله من تبريد للمحرك، وكذلك مضخة نقل السوائل.

4 – يجب تغيير فلتر زيت القير في كل مرة يتم فيها تغيير الزيت حتى لا تتراكم الشوائب والترسبات في القير.

5 – يجب عدم القيادة لفترة طويلة على الإطارات الاحتياطية في حالة إذا ما كانت أحجامها غير متناسقة مع بعضها، حيث إن هذا الأمر قد يلحق الضرر بالسيارة، وفي نفس الوقت يمثل ضغطاً على القير.

6 – تجنب سحب السيارات الأخرى بواسطة سيارتك، أو تحميل السيارات بأوزان زائدة عن الحد، حيث إن هذا الأمر قد يلحق الضرر بمحرك السيارة والقير في نفس الوقت.

7 – عند الوقوف المؤقت للسيارة في الإشارات مثلاً، لا تجعل السيارة تقف على فرامل اليد فقط، حيث يجب الوقوف على الوضع N، بعد ذلك تجعل وضعية القير على وضع P.

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