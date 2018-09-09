أخصائي نفسي: 7 خطوات لتهيئة الطلاب المستجدين لأجواء الدراسة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

بيان مهم من وزارة الطاقة بشأن برامج السداد المرن لفواتير الكهرباء

بيان مهم من وزارة الطاقة بشأن برامج السداد المرن لفواتير الكهرباء

«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

«الخدمة المدنية» تُمكِّن الجهات الحكومية من ترقيات موظفيها

«الخدمة المدنية» تُمكِّن الجهات الحكومية من ترقيات موظفيها

«الحياة الفطرية» تُصدر بياناً حول واقعة ذبح وسلخ «النيص والضبع»

«الحياة الفطرية» تُصدر بياناً حول واقعة ذبح وسلخ «النيص والضبع»

أخصائي نفسي: 7 خطوات لتهيئة الطلاب المستجدين لأجواء الدراسة

أخصائي نفسي: 7 خطوات لتهيئة الطلاب المستجدين لأجواء الدراسة
0

تواصل – الرياض:

أكد الأخصائي النفسي والاجتماعي الدكتور جلال الناصر عن أن تغير الأجواء يؤثر على الأطفال والطلاب المستجدين في الروضة أو الصف الأول الابتدائي، خصوصاً إن كان الجانب العاطفي والمعرفي لدى الطفل لم يصل بعد لمرحلة النضج المطلوب؛ وبالتالي فإن عملية التكيف لا تكون سريعة وبحاجة للوقت.

وشدد الناصر على ضرورة زرع الثقة والأمان لدى الطالب المستجد، ومحاولة طمأنته للتعامل مع المجتمع الجديد عليه.

وأضاف “تظهر على الطفل مشاعر قلق تنعكس في سلوكيات معينة، منها الخوف من الذهاب إلى المدرسة، أو عدم الرغبة في الأكل، أو حتى التبول الليلي، وهنا على أولياء الأمور إدراك التغير في السلوك، وكيفية التعامل معه”، بحسب “الوطن”.

وحذر الناصر من اللجوء إلى العقاب الذي يدخل ضمن دائرة العنف؛ وبالتالي تكون النتيجة سلبية، مشيراً إلى أن هناك عدة خطوات يجب الأخذ بها لتهدئة الطفل وطمأنته ومنحه الأمان في التعامل مع الوسط الجديد وذلك من خلال: “التهيئة النفسية، تعريفه بتفاصيل المراحل المتقدمة كتغير الجدول اليومي، استخدام أسلوب الطمأنة، إشعاره بالأمان، أسلوب السؤال عن الواجب أو الأصدقاء يجب أن يكون هادئاً وبعيداً عن صيغة التحقيق، التحلي بالصبر في التعامل معه، إشاعة روح التفاؤل لديه”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لا تنشروا صور عودة الأبناء إلى المدارس.. تهدد حياتهم

لا تنشروا صور عودة الأبناء إلى المدارس.. تهدد حياتهم

شاهد.. مشاجرة وتحطيم فصول في أول يوم دراسي بالأردن

شاهد.. مشاجرة وتحطيم فصول في أول يوم دراسي بالأردن

مع العودة للمدارس.. 8 تغييرات ضرورية على روتين النوم لدى الأطفال

مع العودة للمدارس.. 8 تغييرات ضرورية على روتين النوم لدى الأطفال

6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس

6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>