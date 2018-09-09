«الصحة»: نستهدف علاج 30 ألف مصاب بالتهاب الكبد بحلول 2030

تواصل – الرياض:

أكد رئيس قسم الالتهاب الكبدي في المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء، استشاري الجهاز الهضمي، الدكتور جواد بوصبيح، أن وزارة الصحة تستهدف علاج 30 ألف مصاب بفيروس الكبد (c) بحلول عام 2030.

ولفت بوصبيح أن كلفة فاتورة علاج التهاب الكبد الفيروسي (c) للمريض الواحد تقدر بـ370 ألف ريال لمدة 3 أشهر، مشيراً إلى أن الأرقام الإحصائية لعدد حالات الالتهاب الكبدي c في المملكة في عام 2017 نحو 3647 حالة (45% غير سعوديين)، وغالبية المصابين أعمارهم فوق الـ15 عاماً، ومعدل الإصابة في المملكة 11.2 مصاباً لكل 100 ألف نسمة، وأن أعداد المسجلين في كشوفات المديرية العامة للشؤون الصحية الأحساء حالياً 200 مصاب ومصابة في 2017، والعدد الإجمالي للإصابات في الأحساء المسجلة في الكشوفات 600 مصاب ومصابة (بينهم متوفون، وبينهم متعافون من المرض).

وبين بوصبيح، خلال حديثه في محاضرة توعوية بعنوان التهاب الكبد الفيروسي (c) في الحملة التوعوية للتثقيف بالتهاب الكبد الوبائي، التي افتتحها مساعد مدير عام الشؤون الصحية في المحافظة للخدمات العلاجية، الدكتور عمر بايمين، بتنظيم من جمعية الحليلة الخيرية، إلى أن هناك 33 استشارياً متخصصاً في علاج هذا المرض بالمملكة، وهناك 37 مستشفى تخصصياً يستقبل علاج المصابين في المملكة، بجانب 67 مركزاً صحياً تنتشر في عموم مناطق المملكة للفحوصات الأولية والمبدئية.

وتابع بوصبيح أن الإصابة بالمرض تتطور إلى حدوث تشمع أو سرطان الكبد، وأن 20% من المصابين يشفون من المرض خلال 6 أشهر الأولى، بينما 80% منهم يستمر معهم الفيروس كمرض مزمن يؤدي إلى تليف وفشل للكبد وسرطان الكبد، مشدداً على أن التهاب الكبد قاتل صامت يدمر الكبد دون أن يشعر المصاب، وأن هذا الفيروس يعد سبباً رئيساً لتليّف الكبد وللإصابة بسرطان الكبد؛ وفقاً لـ”الوطن”.

وأكد رئيس قسم الالتهاب الكبدي في المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء، أن نسبة الشفاء بعد أخذ العلاجات الجديدة حالياً تصل إلى 95%، فيما كانت سابقاً عن العلاج عن طريق الإبر بحدود 50%، وتم خلال السنوات الماضية علاج نحو 4500 حالة في المملكة، وخلال الـ6 أشهر الماضية تم علاج 1500 حالة، مشدداً على أن العلاج الجديد حالياً آمن وفعال، والأعراض الجانبية نادرة جداً.