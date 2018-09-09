«قانوني»: مقطع «مصري يفطر مع سعودية» له مدلول جنسي.. وهذه العقوبة المنتظرة

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تواصل – فريق التحرير:

علق المحامي والمستشار القانوني، أحمد عجب، على مقطع الفيديو الذي يجمع وافداً مصرياً بمواطنة خلال الإفطار، مؤكداً أن هذا الفعل ذو مدلول جنسي وينطبق عليه نظام التحرش.

وأوضح عجب عبر “تويتر” أن العقوبة التي تنتظر الوافد صاحب الفيديو قد تتضاعف وتصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف لوقوعها بمكان عمل، ولا يحول دون ذلك تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى، حيث يحق للجهة المختصة اتخاذ اللازم.

وتداول مغردون مقطع فيديو لمواطنة تتناول الإفطار مع وافد مصري، أثناء عملهما في صالة استقبال أحد الفنادق بجدة، بشكل يسيء لنظام المملكة، ويندرج تحت بند التحرش، بحسب المستشار القانوني.

وكان فريق من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، قد نجح في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في الإطاحة بوافد ظهر في مقطع وهو يجاهر بتناول وجبة الإفطار مع موظفة، في مخالفة صريحة للأنظمة.

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