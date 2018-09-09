«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، على أهمية التزام المقيمين بكافة الأنظمة المرعية وقيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره، وذلك تعليقاً على ظهور وافد مصري في مقطع فيديو، أثناء تناوله وجبة الإفطار مع موظفة في مكان العمل، في مخالفة صريحة للأنظمة.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه يجب على المقيمين في المملكة:

1- الالتزام بكافة الأنظمة المرعية في المملكة.

2- مراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره.

وأضافت النيابة العامة أن هذا ما نصت عليه المادة 41 من النظام الأساسي للحكم.

 

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