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الجيش اليمني يحرر منطقة حيوية بين صنعاء والحديدة

الجيش اليمني يحرر منطقة حيوية بين صنعاء والحديدة
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تواصل – وكالات:

تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف، تقدمها الميداني باتجاه كيلو (16) بمحافظة الحديدة، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.

وقال مصدر عسكري في ألوية العمالقة، إن قوات الجيش اليمني واصلت التقدم باتجاه كيلو (16) الذي يربط العاصمة صنعاء بمدينة الحديدة، بعد أن تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير مساحات واسعة تقدر بنحو 12 كم، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.

وأضاف، أن العملية العسكرية ضد ميليشيات الحوثي متواصلة بإسناد مباشر من طيران التحالف، حيث شنت المقاتلات غارات مركزة استهدفت تعزيزات ومواقع متفرقة للميليشيات المتمركزة في كيلو (16) وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

وأكد، أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من أسر عدد من عناصرها بينهم قيادات ميدانية.

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