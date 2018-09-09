دراسة: العنف يطال 56% من الممارسين الصحيين بالمملكة.. وهذه المدينة تتصدر

تواصل – الرياض:

كشفت دراسة بحثية أن 57.5٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية تعرضوا لنوع من أنواع العنف في مكان العمل لمرة واحدة على الأقل.

وأكدت الدراسة التي أجراها فريق سعودي ونُشرت في “مجلة طب الأسرة والمجتمع” التي تصدر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تعرض 55.9٪ من العاملين للعنف لفظياً، و32.9٪ تعرضوا للعنف الجسدي واللفظي معاً، وأن 11.1٪ فقط تعرضوا للعنف الجسدي.

وتوصلت الدراسة التي أجريت على 738 من الممارسين الصحيين بمدينة أبها، أن العنف الجسدي الذي تعرض له العاملون تنوعت أشكاله، من بينها الدفع بنسبة 17%، والعض 13%، والتقييد واللكم بنسبة 5%، أما التهديد بالإيذاء فكان بنسبة 17%.

وأشارت الدراسة إلى تعرض 57.9٪ من العمال الذكور للعنف مقارنة بــ 57.2٪ من الإناث، وأن 56.4٪ من الموظفين السعوديين تعرضوا لبعض العنف، مقارنة مع 60.2٪ من الموظفين الأجانب غير العرب، فيما كان العنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في مدينة أبها أكثر شيوعاً، وخاصة ضد الممرضات بنسبة 63.2٪.

وبينت الدراسة أن أكثر حالات العنف حدثت خلال مناوبات الليل، وأن 60% من مرتكبي حالات العنف هم من المرافقين للمرضى، لافتة إلى أن هذا العنف يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أداء العاملين وبالتالي ينعكس على صحة ورضا المرضى.

وطالبت الدراسة بتطوير السياسات واللوائح والتدخلات لمنع العنف، واتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار العنف وجعل مؤسسات الرعاية الصحية أكثر أمناً، مشددة على ضرورة تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.