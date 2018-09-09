انطلاق التمرين المشترك «الحزم 1» بين القوات البرية الملكية والسودانية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

«الخدمة المدنية» تُمكِّن الجهات الحكومية من ترقيات موظفيها

«الخدمة المدنية» تُمكِّن الجهات الحكومية من ترقيات موظفيها

«الحياة الفطرية» تُصدر بياناً حول واقعة ذبح وسلخ «النيص والضبع»

«الحياة الفطرية» تُصدر بياناً حول واقعة ذبح وسلخ «النيص والضبع»

هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب مدينة ظهران الجنوب

هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب مدينة ظهران الجنوب

انطلاق التمرين المشترك «الحزم 1» بين القوات البرية الملكية والسودانية

انطلاق التمرين المشترك «الحزم 1» بين القوات البرية الملكية والسودانية
0

تواصل – واس:

انطلق اليوم التمرين المشترك “الحزم رقم (1)” بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية السودانية بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء ركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من القيادات العسكرية السودانية، وذلك في مركز الأمير خالد بن سلطان للتمارين التكتيكية بالمنطقة الشمالية.

وأوضح مدير عمليات المنطقة العميد الركن فارس المطيري عن اكتمال وجاهزية واستعداد القوات المشاركة لخوض غمار هذا التمرين حيث يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات العسكرية وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك والتدريب على التخطيط لعمليات الحرب غير النظامية من خلال مراكز القيادة، وعمليات صنع القرار العسكري في عمليات الحرب غير النظامية لقوات الواجب المختلطة، وكذلك التدريب على استخدام منظومة القيادة والسيطرة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة للمواطنين بقيادة القوات البرية

وظائف شاغرة للمواطنين بقيادة القوات البرية

قبول 229 طالباً بمعهد طيران القوات البرية

قبول 229 طالباً بمعهد طيران القوات البرية

لأول مرة.. 73 وظيفة جديدة في «القوات البرية»

لأول مرة.. 73 وظيفة جديدة في «القوات البرية»

اختتام فعاليات تمرين «الريك 2» بحضور قائد القوات البرية (صور)

اختتام فعاليات تمرين «الريك 2» بحضور قائد القوات البرية (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>