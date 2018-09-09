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بعد حملة انتقادات.. مدرسة أهلية تتراجع عن طلب معلمين «غير سعوديين»

بعد حملة انتقادات.. مدرسة أهلية تتراجع عن طلب معلمين «غير سعوديين»
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تواصل – الرياض:

تسببت حملة من الانتقادات في تراجع  مدرسة أهلية في الرياض، عن إعلان توظيف بثته قبل أيام عدة، تضمن رغبتها في التعاقد مع معلمين «غير سعوديين» في تخصصات.

وقوبل الإعلان الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونص على رغبة المدارس في التعاقد مع معلمين غير سعوديين في تخصصات: (لغتي، علوم، صفوف أولية، رياضيات)، بموجة من الانتقادات، خاصة مع توافر الكثير من الكوادر الوطنية من الخريجين في هذه التخصصات غير النادرة.

وسارعت المدارس إلى حذف التغريدة التي تضمنت الإعلان، مع الاعتذار وقالت “نشكر كل من اتصل أو أرسل واستفسر عن الإعلان والمتضمن طلب توظيف لغير السعوديين، فنحب أن نبلغكم بأننا مع التوطين والمدارس تضم نخبة من المعلمين السعوديين الأكفاء، ونطمئنكم بأن أبوابنا مفتوحة لجميع الشباب السعودي، ونعتذر عن الخطأ الوارد في الإعلان”.

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