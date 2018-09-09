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«الزكاة والدخل» تضبط 622 مخالفة في معارض السيارات وقِطع الغيار خلال أسبوع

«الزكاة والدخل» تضبط 622 مخالفة في معارض السيارات وقِطع الغيار خلال أسبوع
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 622 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة؛ وذلك ضمن حملتها التفتيشية في قطاع السيارات التي شملت معارض السيارات، ومحلات تأجير السيارات، وقطع الغيار، في مختلف مناطق المملكة، حيث هدفت هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت باللائحة التنفيذية للضريبة.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة خلال أسبوع، 2780 موقعاً، وتركزت المخالفات التي تمّ ضبطها على عدم وجود الرقم الضريبي في الفاتورة، بالإضافة لإصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة في الضريبة.

ومن خلال تلك الحملات الميدانية، تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لجميع إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).

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