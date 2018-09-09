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«واتساب» يدفع عريساً هندياً للتخلي عن عروسه يوم الزفاف

«واتساب» يدفع عريساً هندياً للتخلي عن عروسه يوم الزفاف
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تواصل – وكالات:

قرر عريس هندي، في مقاطعة أوتار براديش، أن يتخلى عن عروسه في يوم الزفاف؛ لأنها تقضي وقتاً طويلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق ش “واتساب” للمراسلات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها تطبيق المراسلات واتساب جدلاً في الهند، باعتباره الأكثر شعبية في البلاد إذ يستعمله أكثر من 200 مليون شخص.

وتفيد التقارير بأن العريس كان غاضباً من إفراط عروسه في استعمال تطبيق المراسلات، وكانت المرة الأخيرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير، على حد تعبيره، فقرر إنهاء علاقته بها، بعدما عرف أنها كانت منشغلة بمراسلة أفراد عائلته. لكن العروس تنفي صحة هذه المزاعم.

وتقول عائلتها إنها كانت مستعدة لاستقبال عائلة العريس، وإقامة حفل الزفاف في الموعد المتفق عليه، ولكنها علمت بحدوث مشكلة في آخر لحظة، وبعدم حضور عائلة العريس.

وقد سجل أهل العروس بلاغاً عند الشرطة يتهمون فيه أهل العريس بمحاولة الاستيلاء على المهر، الذي تدفعه العروس لعريسها وفق العادات والتقاليد الهندية.

وتلقت الشرطة بلاغاً بقضية مشابهة قبلها ترك فيها العريس عروسه بعد فترة وجيزة من زواجهما، قائلاً إن تعلقها بتطبيق واتساب لا يطاق.

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