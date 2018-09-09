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أغرب مظاهرة من نوعها.. أطفال يطالبون أهلهم باللعب معهم

أغرب مظاهرة من نوعها.. أطفال يطالبون أهلهم باللعب معهم
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تواصل – وكالات:

في مظاهرة غريبة من نوعها، نزل عشرات الأطفال في مدينة هامبورغ الألمانية أمس إلى الشوارع احتجاجاً على انشغال آبائهم عنهم بالهواتف المحمولة.

ويسعى الأطفال المتظاهرون إلى حث آبائهم على الانصراف قليلاً عن الانشغال بهواتفهم المحمولة وإعطاء صغارهم مزيداً من الاهتمام، بحسب دويتشه فيله.

وحملت اللافتات شعارات مختلفة منها: “نحن هنا.. صوتنا عال لأنكم تنظرون في هواتفكم المحمولة”، “العبا معي وليس بهواتفكما المحمولة”. ودعا إلى المظاهرة، الطفل إيميل روستيجه البالغ من العمر سبعة أعوام، وقد أخطر والده الشرطة بأمر تجمع الأطفال.

وحسب دراسة صدرت مؤخراً فإن مقدار الوقت الذي يخصصه الألمان للآخرين قد تراجع بسبب انشغالهم بهواتفهم الذكية.

وفي السياق نفسه، كشفت الدراسة تزايد إقبال الأطفال على هذه الهواتف؛ إذ تبين أن نحو نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 13 عاماً، يملكون هواتفَ ذكية.

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