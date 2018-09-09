قائمة بالهواتف الأقل والأكثر إرسالًا للإشعاعات الضارة

تواصل – وكالات:

كشف المكتب الفيدرالي الألماني للحماية من الإشعاع عن أكثر وأقل الهواتف التي ترسل إشعاعات ضارة، والتي يعتقد أن لها تداعيات وخيمة على صحة الإنسان.

وبحسب صحيفة “سود ويست” الفرنسية فإن المكتب الفيدرالي الألماني قام بتحليل الإشعاع الصادر عن جميع الهواتف الذكية في السوق بالتفصيل.

وأضافت: “رغم عدم وجود دراسة موثوقة، أثبتت الضرر المحتمل للإشعاع المنبعث من الهواتف الذكية، من الواضح أنه يجب تجنب التعرض لها لفترة طويلة، خاصة أن الهاتف المحمول أصبح طوال الوقت في الجيب، أو على المائدة، أو على أذننا بالساعات طوال اليوم”.

وأكدت أنه من أجل هذا الأمر حلل المكتب الفيدرالي الموجات المنبعثة من كل الهواتف الذكية في السوق بدقة خلال إجراء المكالمات.

وأوضح أن موقع “Statista” أخذ هذه البيانات وترجمها من خلال إنفوجراف بين فيه أكثر وأقل الهواتف ضررًا على صحة من حيث إرسالها للإشعاعات.

وجاء في مقدمة الهواتف الضارة شاومي إيه1، وإن بلس 5 تي، هاواوي ميت 9 ، والمثير للدهشة أن آيفون 7 جاء في المركز العاشر وآيفون 8 في المركز الـ13.

في المقابل، هواتف سامسونج احتلت وضعًا جيدًا للغاية، فأغلب الهواتف التي تصدر أقل قدر من الإشعاع تابعة للشركة الكورية الجنوبية، حيث جاء جالكسي نوت 8 في المقدمة مع زد تي إي آكسون إليت، وإل جي جي 7، بينما خلت هذه القائمة من أي منتجات لآيفون.