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«منشآت»: إيداع مبالغ مبادرة استرداد الشركات الناشئة للرسوم الحكومية

«منشآت»: إيداع مبالغ مبادرة استرداد الشركات الناشئة للرسوم الحكومية
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تواصل- واس:

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن صرفها لمبالغ إيداع مبادرة استرداد، التي صُمِّمت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي “نماء” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تسعى “منشآت” من خلالها إلى تسهيل أعمال المنشآت الجديدة والناشئة وذلك لهدف تمكينها من النمو والازدهار ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% تحقيقاً لأحد أهم أهداف رؤية 2030.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد أن استرداد مبالغ الرسوم الحكومية للشركات الجديدة والناشئة المستحقّة جاءَ بناءً على الشروط والأحكام الموضحة ببوابة مبادرة “استرداد، مبيناً أن المبادرة أثمرت حصادها بتحقيق هدف تمكين وتخفيف الأعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي شملت عددًا من الرسوم المستردة ومنها: رسوم العمالة الوافدة، السجلات التجارية، اشتراكات الغرفة التجارية، رخص البلدية، اشتراكات البريد السعودي، وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى.

وأفاد الرشيد أن المنشآت الجديدة والناشئة بإمكانها التسجيل في مبادرة “استرداد” عن طريق الدخول على الرابط التالي: https://esterdad.monshaat.gov.sa.

الجدير بالذكر أن مبادرة “استرداد” أُطلقت في بداية عام 2018 دعمًا للمنشآت الجديدة والناشئة وتمكينًا لها وتخفيفًا على الأعباء والالتزامات المترتبة عليها.

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