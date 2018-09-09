18 ألف حكم أصدرتها محاكم الدرجة الأولى خلال أسبوع

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة العدل، أن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ في المملكة أصدرت 18696 حكماً وقراراً، خلال الفترة من 22 ذي الحجة حتى 26 ذي الحجة، فيما عقدت محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة ذاتها 42606 جلسات قضائية.

وأوضحت الوزارة أن الأسبوع الماضي انتهى بتنفيذ محاكم وكتابات العدل في أنحاء المملكة كافة لـ157345 عملية، استحوذ القطاع القضائي على 50% منها، فيما شكل التوثيق ما نسبته 34%، أما التنفيذ فبلغت نسبة عملياته 16%.

وشهد الأسبوع الماضي 78296 عملية قضائية، شكلت الإحالات 23160 عملية، فيما بلغ عدد الجلسات المنعقدة 42606 جلسات، كما أصدرت المحاكم 12530 حكماً وقراراً.

وسجلت عمليات التوثيق في كتابات العدل 53671 عملية توثيقية، منها انتقال الملكية بـ 5738 عملية، في حين بلغ عدد الرهونات الصادرة في تلك الفترة 751 رهناً، فيما جاءت العمليات التوثيقية الأخرى بـ 11427 عملية.

وسجلت محاكم التنفيذ في المملكة خلال الأسبوع الماضي 25378 عملية، منها 16092 إحالة أو طلباً، و6166 حكماً وقراراً، أما المحاضر فبلغت 3120 محضراً.