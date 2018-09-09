ستمنعهم تماماً بعد هذه المعلومات.. ما مخاطر المشروبات الغازية على أطفالك؟

تواصل – وكالات:

كشفت اختصاصية تغذية علاجية، بإحدى حلقات برنامج ” صحتين ” المذاع على قناة ” TeN “، مخاطر المشروبات الغازية على الأطفال.

وقالت كريس نصراني: “إن كثيراً من الأمهات والآباء ليس لديهم المعلومات الكافية التي تُظهر أضرار المشروبات الغازية على أطفالهم، حيث إنها تعمل على هشاشة العظام لدى الأطفال، وتدمر عظامهم ولا ينمو جيداً ومعرضين للكسر”.

وتابعت كريس “كما تؤدي المشروبات الغازية إلى تسوس الأسنان، وأيضاً عدم توازن السكر بالدم ما يؤدي لإصابتهم بمرض السكر عندما يكبرون، وتعمل أيضاً إلى إصابة الأطفال بفرط الحركة وزيادة الوزن”.