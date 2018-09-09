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«كفاءة»: درجة الحرارة الأنسب للتبريد المريح «24 مئوية»

«كفاءة»: درجة الحرارة الأنسب للتبريد المريح «24 مئوية»
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تواصل – واس:

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بضبط درجة حرارة أجهزة التكييف ( الثرموستات) عند ( 24 درجة مئوية)؛ بوصفها درجة الحرارة الموصى بها والأنسب للتبريد المريح.

وبين أن ذلك من شأنه أن يسهم في تخفيض استهلاك أجهزة التكييف للطاقة الكهربائية بشكل كبير؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك.

كما أوصى بأمور تساعد في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف، ومنها : إغلاق النوافذ والأبواب، وسد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار إلى داخل المنزل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارجه، وذلك بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف ، وإسدال الستائر (العازلة) للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية في المناور أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز وعدم زيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، حيث من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

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