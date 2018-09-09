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المحاكم تزوج 72 فتاة معضولة هذا العام

المحاكم تزوج 72 فتاة معضولة هذا العام
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر عدلية، أن المحاكم السعودية عقدت نكاح 72 فتاة معضولة خلال العام الحالي 1439، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات والتأكد من جميع الضمانات القضائية.

وذكرت المصادر بحسب ‘‘عكاظ‘‘ أن محاكم منطقة مكة المكرمة تصدرت القائمة بواقع 26 قضية عضل نظرتها المحاكم، وحكمت بعقد نكاح المعضولات، فيما بلغت قضايا عضل محاكم منطقة الرياض 17 قضية تم حلها بإجراء عقد النكاح.

وبلغ عدد قضايا العضل التي نظرتها محاكم المنطقة الشرقية 7 قضايا، فيما بلغت قضايا محاكم منطقة عسير عدد 6 قضايا عضل، وتم عضل 5 فتيات في منطقة جازان تم الحكم بعقد نكاحهن، ووصل عدد المعقود نكاحهن من الفتيات المعضولات بمحاكم منطقة المدينة المنورة 4 فتيات.

كما عقد نكاح فتاتين في كل من محاكم منطقة القصيم، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الباحة، وسجلت آخر قضية عضل لفتاة تم إبرام عقد نكاحها في محاكم منطقة الجوف.

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