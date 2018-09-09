دراسة تكشف عن أفضل السيارات للعام الحالي

تواصل – وكالات:

حققت سيارة بورش 911 أعلى تقييم من JD Power لعام 2018، وذلك بعد أن تمكنت جينيسيس من التغلب على بورش في دراسة JD Powers لمدى رضا العملاء عن سياراتهم، إضافة لتغلب كل من هيونداي وكيا على الصانع اﻷلماني في اختبارات الجودة اﻷولية.

تدمج هذه القائمة بين نتائج الدراسات المختلفة من حيث الجودة، الاعتمادية، اﻷداء، رضا العملاء، المراجعات، الجوائز وتقييمات الوكالات، حيث تُعد أعلى نتيجة ممكنة هي 100 نقطة، وقد حلت بورش 911 في المرتبة اﻷولى عبر تحقيقها 94 نقطة، ولكن جينيسيس G90 أتت خلفها تماماً بفارق نقطة واحدة، حيث شهدت القائمة تقارب كبير في اﻷداء وتعادلات عديدة كما يلي:

94 نقطة – بورش 911

93 نقطة – جينيسيس G90

92 نقطة – مرسيدس S-Class

92 نقطة – لينكون كونتيننتال

91 نقطة – بورش ماكان

91 نقطة – لينكون نافيجيتور

91 نقطة – لكزس RX

90 نقطة – بورش 718

90 نقطة – بي إم دبليو الفئة السابعة

90 نقطة – كاديلاك اسكاليد

جدير بالذكر أن هذه الدراسات استندت على آراء أكثر 3.2 مليون مالك وبناء على عدة عوامل كما ذكرنا آنفاً، وذلك لموديلات تقع بين عامي 2013 وحتى 2018 الجاري.