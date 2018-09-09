دراسة تكشف عن أفضل السيارات للعام الحالي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

«النيابة العامة» تعلق على واقعة «#مصري_يفطر_مع_سعوديه»

«الخدمة المدنية» تُمكِّن الجهات الحكومية من ترقيات موظفيها

«الخدمة المدنية» تُمكِّن الجهات الحكومية من ترقيات موظفيها

«الحياة الفطرية» تُصدر بياناً حول واقعة ذبح وسلخ «النيص والضبع»

«الحياة الفطرية» تُصدر بياناً حول واقعة ذبح وسلخ «النيص والضبع»

هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب مدينة ظهران الجنوب

هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب مدينة ظهران الجنوب

دراسة تكشف عن أفضل السيارات للعام الحالي

دراسة تكشف عن أفضل السيارات للعام الحالي
0

تواصل – وكالات:

حققت سيارة بورش 911 أعلى تقييم من JD Power لعام 2018، وذلك بعد أن تمكنت جينيسيس من التغلب على بورش في دراسة JD Powers لمدى رضا العملاء عن سياراتهم، إضافة لتغلب كل من هيونداي وكيا على الصانع اﻷلماني في اختبارات الجودة اﻷولية.

تدمج هذه القائمة بين نتائج الدراسات المختلفة من حيث الجودة، الاعتمادية، اﻷداء، رضا العملاء، المراجعات، الجوائز وتقييمات الوكالات، حيث تُعد أعلى نتيجة ممكنة هي 100 نقطة، وقد حلت بورش 911 في المرتبة اﻷولى عبر تحقيقها 94 نقطة، ولكن جينيسيس G90 أتت خلفها تماماً بفارق نقطة واحدة، حيث شهدت القائمة تقارب كبير في اﻷداء وتعادلات عديدة كما يلي:

94 نقطة – بورش 911
93 نقطة – جينيسيس G90
92 نقطة – مرسيدس S-Class
92 نقطة – لينكون كونتيننتال
91 نقطة – بورش ماكان
91 نقطة – لينكون نافيجيتور
91 نقطة – لكزس RX
90 نقطة – بورش 718
90 نقطة – بي إم دبليو الفئة السابعة
90 نقطة – كاديلاك اسكاليد

جدير بالذكر أن هذه الدراسات استندت على آراء أكثر 3.2 مليون مالك وبناء على عدة عوامل كما ذكرنا آنفاً، وذلك لموديلات تقع بين عامي 2013 وحتى 2018 الجاري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط «المركبة المزعجة» وقائدها في الجوف (صور)

ضبط «المركبة المزعجة» وقائدها في الجوف (صور)

ضبط مواطن أحرق مجموعة سيارات متوقفة بالرياض

ضبط مواطن أحرق مجموعة سيارات متوقفة بالرياض

نصائح تساعدك في الحفاظ على سيارتك لأطول فترة ممكنة

نصائح تساعدك في الحفاظ على سيارتك لأطول فترة ممكنة

لهذه الأسباب.. تحذيرات من قيادة السيارة بـ«الأحذية» الخفيفة

لهذه الأسباب.. تحذيرات من قيادة السيارة بـ«الأحذية» الخفيفة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>