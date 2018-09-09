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جريمة بشعة.. أم تتخلص من مولودها وتلقيه في المرحاض فور ولادته

جريمة بشعة.. أم تتخلص من مولودها وتلقيه في المرحاض فور ولادته
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تواصل – وكالات:

حاولت امرأة صينية التخلص من مولودها، خلسة عقب ولادته مباشرة، بطريقة بشعة متخلية فيها عن مشاعر الأمومة وحنانها.

وألقت المرأة طفلها حديث الولادة في مرحاض مستشفى الولادة بمدينة تيانجين، حيث سمعت الممرضات في المستشفى صوت بكاء طفل من المرحاض وعند التحقق وجدوا الجنين مع المشيمة في فتحة المرحاض.

واستطاعت الممرضات إنقاذ الطفل قبل وفاته، مؤكدات أنه لم يُصَب بأي ضرر خطير وحالته الصحية مستقرة.

ومن جانبها، أوضحت الأم بعد إلقاء القبض عليها أنها أرادت التخلص منه؛ لحملها به دون زواج رسمي من شاب هرب بعد أن علم بحملها، دون علم عائلتها.

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