بالفيديو.. الغامدي مريض السمنة يفقد 87 كيلو من وزنه ويتمكن من المشي

تواصل- فريق التحرير:

ظهر المواطن تركي الغامدي، الذي يعاني من السمنة المفرطة وتكفل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بعلاجه في ألمانيا، في مقطع فيديو يشكر فيه ولي العهد، وكشف عن ما وصلت إليه مراحل علاجه.

وقال “الغامدي”، في مقطع الفيديو، إنه يتلقى التأهيل الطبي منذ سنة في مدينة الأمير سلطان الطبية، وأن وزنه نقص من 249 إلى 162 كجم، وأنه استطاع المشي ويقضي حاجاته اليومية بنفسه.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت قبل 3 سنوات عن تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل المواطن تركي الغامدي إلى ألمانيا للعلاج، وذلك بعد مناشدات بعلاجه.