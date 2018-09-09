«مؤسسة التقاعد» تحقق التكامل المعلوماتي مع 140 جهة حكومية

تواصل – واس:

حققت المؤسسة العامة للتقاعد تكامل معلوماتي مع أكثر من 140 جهة حكومية بنسبة 100%، مشددة على أهمية التكامل المعلوماتي في بيانات المشتركين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت المؤسسة، أن هذا التكامل يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع كفاءة التخطيط على مستوى الجهات الحكومية، ورفع وتيرة التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وضمان سرعة الإنجاز في المشروعات والمبادرات.

ورفعت شكرها للجهات الحكومية التي التزمت برفع البيانات الإفرادية لمنسوبيها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقاعد،حاثة بقية الجهات على بموافاتها بالبيانات الخاصة بالموظفين .

وتتيح البوابة الإلكترونية التي أنشأتها مؤسسة التقاعد للجهات الحكومية رفع البيانات التفصيلية لموظفيها بشكل شهري بما يضمن سلامة قاعدة بيانات ودقتها، ويساعد في تسهيل العمليات الإجرائية المتعلقة بهم فيما بعد التقاعد، فضلاً عن ما يمكن أن تقدمه قاعدة البيانات المتكاملة كأداة تخطيطية لرؤية المؤسسة المستقبلة الخدمية والاستثمارية.