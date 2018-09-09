5 أخطاء دائمة تبدد نقودك.. اهجرها وستشعر بالفارق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية» تُمكِّن الجهات الحكومية من ترقيات موظفيها

«الخدمة المدنية» تُمكِّن الجهات الحكومية من ترقيات موظفيها

دخلوا بجوازات مزورة وأسماء وهمية.. الإطاحة بـ 14 إيرانياً في البحرين

دخلوا بجوازات مزورة وأسماء وهمية.. الإطاحة بـ 14 إيرانياً في البحرين

احذر.. السير ببطء مخالفة مرورية تعرضك للغرامة المالية

احذر.. السير ببطء مخالفة مرورية تعرضك للغرامة المالية

بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

5 أخطاء دائمة تبدد نقودك.. اهجرها وستشعر بالفارق

5 أخطاء دائمة تبدد نقودك.. اهجرها وستشعر بالفارق
0

تواصل – وكالات:

إذا كنت ممن ينفقون من دون تدبير، فإنك مدعو لتراجع حساباتك، لأن كثيراً مما تصرفه قد يكون غير ضروري، فحتى وإن كنت ثرياً، بوسع المال الذي تبدده أن يقدم مساعدة لأشخاص في أمس الحاجة إليه.

وبحسب موقع “ماني” فإن الإنسان يستطيع تفادي الكثير من المصاريف الزائدة إذا أقلع عن بعض العادات السيئة واتبع أسلوبا اقتصاديا جديدا في الحياة.

ومن أولى النصائح التي يقدمها المختصون أن يكف الإنسان عن شراء آخر صيحات السوق الاستهلاكية مثل الهواتف والسيارات، على اعتبار أن الشركات لا تتوقف عن طرح الجديد حتى تراكم الأرباح، عاماً تلو الآخر، بينما يغرق الزبائن في تكاليف لا داعي لها.

ويوضح المصدر، أن السيارة تفقد أكثر من عشرة في المئة من قيمتها بمجرد قيادتها لأمتار، كما أن المرء لا يحتاج بالضرورة إلى هاتف ذكي جديد ما دام جهازه يعمل بصورة جيدة، ولذلك لا بأس في مقاومة إغراء الاستهلاك وعدم الانصياع للإعلانات.

وإذا كنت ممن ينتظرون مواسم التخفيضات حتى تتسوق وتقتني منتجات كثيرة فمن الوارد أيضا أن تكون من مبذري المال؛ لأنك تشتري في هذه المناسبات أشياء لا تحتاج إليها بالمرة ولذلك فإن ما تقتصده في الخصم تبدده في شراء أشياء لا تحتاجها بالمرة ظناً منك أنك تغتنم فرصة لا تتاح دائماً.

وفي حال كنت ممن يستخدمون البطاقة الائتمانية وتدفع رسوماً سنوياً للبنك مقابل هذه الخدمة فإنك قد دخلت حتماً في “صفقة غبية”، لأنك تحمل مالاً زائداً وتتكبد لأجله المصاريف، لكن بعض هذه البطاقات تقدم مزايا وخدمات للزبائن، وهذا الأمر يسري أيضاً على حسابك البنكي، فإذا كنت تتحمل رسوماً مقابل بعض الخدمات المصرفية البسيطة، ابحث عن أفضل مؤسسة مالية لا ترهق كاهلك بالرسوم.

ولأن إيقاع الحياة المتسارع صار يدفع كثيرين إلى الأكل خارج البيت بحكم الانشغال في الدراسة أو العمل، تنصح القائمة بتفادي الأكل خارج البيت قدر الإمكان فالإنسان يضطر إلى دفع أسعار وضرائب وبقشيش حين يأكل في المطاعم أو يقوم بخدمة التوصيل بينما يمكنه أن يقتصد أكثر من 30 في المئة مما يدفعه إذا واظب على إعداد وجباته في البيت.

ويستطيع من يأكل في البيت أن يضرب عصفورين بحجر واحد، فهو يقتصد ثمن الوجبة في الخارج، وموازاة مع ذلك، يحصل على طعام صحي أقل ضرراً بالنظر إلى ظروف تحضيره الأكثر سلامة ونظافة.

ولأجل بلوغ هذا السلوك الاقتصادي، ينصح خبراء بعدم الاستهانة بأي مبلغ مهما بدا صغيرا، فعند ارتياد محل ما لا تتردد في استخدام بطاقة “الزبائن الأوفياء” لأن تراكم هذه المبالغ الصغيرة قد يشكل نقوداً وفيرة في نهاية المطاف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

4 عادات سلبية شائعة تحرمك من النوم.. (تخلص منها)

4 عادات سلبية شائعة تحرمك من النوم.. (تخلص منها)

هل تفضل التسوق عبر الإنترنت؟.. إليك 5 حيل للتوفير

هل تفضل التسوق عبر الإنترنت؟.. إليك 5 حيل للتوفير

7 نصائح بسيطة توفر استهلاك ثلاجتك للكهرباء

7 نصائح بسيطة توفر استهلاك ثلاجتك للكهرباء

تحذيرات من وضع الأموال في الحقيبة أثناء السفر (فيديو)

تحذيرات من وضع الأموال في الحقيبة أثناء السفر (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع
تقارير وحوارات

الاقتصاد المحلي على أرض صلبة في «رؤية 2030».. تفاصيل من الواقع

المزيد
فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>