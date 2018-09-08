تدابير بسيطة تساعدك على النوم

تواصل – وكالات:

قالت رابطة الصيادلة الألمان إنَّ هناك بعض الإجراءات والتدابير البسيطة التي تساعد المرء لكي ينعم بنوم هانئ ليلًا، وهو الأمر الهام لعمل الجسم خلال النهار وخاصة العقل.

وأوضحت الرابطة الألمانية أنَّ الحركة الكثيرة أثناء النهار تساعد على النوم بشكل أفضل خلال الليل، ومع ذلك نصح الخبراء بعدم إجراء التمارين الرياضية قبل الذهاب إلى النوم بفترة قصيرة، كما يلزم الابتعاد عن المواد المحتوية على الكافيين مثل القهوة أو الشاي الأسود في فترة ما بعد الظهر.

ونصح الأطباء أيضا بتناول عشاء خفيف والابتعاد عن الأطعمة الدهنية، مع العلم أيضًا أنّ القيلولة تؤثر على النوم بالليل، ومن الأفضل اتباع إيقاع منتظم للنوم والاستيقاظ.

ويلزم أيضًا قبل الذهاب إلى النوم الابتعاد عن مشاهدة التلفاز واستعمال الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي، كما أن طقوس النوم وتمارين الاسترخاء تساعد على الخروج من التفكير والتخلص من القلق.

بالإضافة إلى أنّ غرفة النوم يجب أن تكون جيدة التهوية ومظلمة، ويفضل أن تكون درجة حرارتها بين 16 و20 مئوية، ويمكن لبعض الأدوية أن تؤثر على إيقاع النوم كأحد الأعراض الجانبية وذلك مثل حاصرات بيتا، وبعض مضادات الاكتئاب أو أدوية ضعف المثانة، وهنا يتعين التحدث مع الطبيب حول البدائل الممكنة.