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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

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بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
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بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

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لتخفف العبء على العينين.. استخدم متصفح Edge

لتخفف العبء على العينين.. استخدم متصفح Edge
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تواصل – وكالات:

يمكن لأصحاب حواسيب ويندوز 10 الاستفادة من متصفح Edge لقراءة محتويات مواقع الويب؛ وذلك لتخفيف العبء عن العينين أو إذا كانت هناك مشاكل صحية في العينين.

وللقيام بذلك يتعيّن على المستخدم فتح موقع الويب المَعْنِيّ في متصفح Edge، ثم تفعيل وضع القراءة من خلال النقر على أيقونة الكتاب الموجودة جهة اليمين بجانب شريط العنوان، ثم النقر في أي موضع في النص بواسطة الزر الأيمن للفأرة.

وفي قائمة السياق، التي تنفتح بعد ذلك، يتم تحديد الخيار “القراءة بصوت عال”، ولسهولة متابعة النص يقوم متصفح Edge بتظليل الكلمة، التي تتم قراءتها حاليًا باللون الأصفر.

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