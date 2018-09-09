شاهد.. الطريقة التراثية لتخزين التمور

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نشر الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، عبر حسابه بـ”تويتر” الطريقة التراثية التي استخدمها السعوديون قديمًا لحفظ التمور، في الخزانة الطينية المعروفة بـ”الجصة”.

وأوضح “الزعاق” أن الجصة تُبنى من الطين حتى تُعادل الحرارة، بحيث لا تتأثر بالصيف ولا الشتاء ولا أيّ من الفصول، بينما لا بد أن تُبنى في غرفة مظلمة، حتى لا يطال التمر ضوء الشمس فيصيبه بالسواد.

وأضاف أن عملية تخزين التمور تبدأ مع انتصاف موسم سهيل، حيث شرح طريقة التخزين من حيث رصّ التمور بطريقة صحيحة. مؤكدًا أن التمر يخرج بعد “الجصة” لونه ذهبي أصفر.