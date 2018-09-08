«الأرصاد» تتوقع: أمطار الباحة وعسير مستمرة حتى الـ9 مساء

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية اليوم الأحد، على منطقة الباحة تصحب برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأفاد التنبيه المبكر أن الحالة تشمل مدينة الباحة والمندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها وتبدأ الساعة 11 ظهراً وتستمر إلى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية ـ غزيرة إلى متوسطة ــ مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط ورجال ألمع ومحايل وبارق والنماص وتنومة والمجاردة وسبت العلاية وأحد رفيدة وظهران الجنوب والحرجة والربوعة والأجزاء المجاورة لها.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.