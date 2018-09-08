«الحياة الفطرية» تُصدر بياناً حول واقعة ذبح وسلخ «النيص والضبع»

تواصل – الرياض:

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أنها تابعت مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت في اليومين الماضيين، التي تُظهر أشخاصاً يصطادون حيوانات النيص والضبع ويذبحونها ويسلخونها.

وقال الهيئة في بيان أصدرته إنها وبكل أسف اطلعت على ما يتم تداوله من مقاطع وصور، يظهر فيها أشخاص يقومون بقتل حيوانات فطرية، مؤكدةً أن هذا الفعل المخالف للأنظمة ينم عن قلة وعي وإدراك لأهمية هذه الكائنات الفطرية ودورها في التوازن البيئي.

وأشارت إلى أنها قامت بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من تفاعل مع المقاطع أو قام بالإبلاغ عنها.