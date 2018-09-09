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بالفيديو.. كيفية إصلاح حساس إطار السيارة

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تواصل – وكالات:

كشف خبير في السيارات عن كيفية إصلاح حساس إطار السيارات حال تعطله عبر طريقة سهلة وغير مكلفة، ويجعله مثل الجديد ويعمل لسنوات أخرى، بحيث لا تضطر لشراء بديل له.

ويذكر أن حساس الإطار من أبرز وأهم الحساسات في السيارة، لاسيما وأنه ينذرك بوجود مشكلة في ضغط الهواء بالإطارات.

وتحدث الخبير عن كيفية إصلاح الحساس وقال:”إن الكثير من الناس لا يعرفون أن حساس إطار المركبة يمكن إصلاحه”.

واستكمل قائلاً: “إن الأمر بسيط ويتم من خلال فك الغطاء، ثم نزع الشريحة، لنجد أسفلها بطارية، نقوم بتغييرها بواحدة جديدة، مؤكدًا أن هذه الطريقة ستجعل الحساس يعمل لمدة 5 سنوات أخرى”.

 

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