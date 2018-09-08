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افتتاح نفق طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بالرياض

افتتاح نفق طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بالرياض
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تواصل – فريق التجرير:

افتتحت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس السبت، مشروع نفق طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع الإمام الشافعي.

ويعتبر النفق محور ربط مهم سيسهم في تحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية، وتحديداً على طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول الذي سيحرر الحركة باتجاه الشرق والغرب من الطريق الدائري الشرقي إلى الطريق الدائري الثاني.

ويبلغ طول نفق طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول 900م، ويتكون المشروع من 3 مسارات رئيسية، و3 مسارات خدمة أعلى النفق، بمسطحات إسفلتية تبلغ (27.900) متر مربع، و4 جدران، منها اثنان داخليان يفصلان مسارات النفق عن مسارات قطار الرياض.

ويعتبر هذا النفق مكملاً للنفق الذي افتتح سابقاً على طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول عند تقاطعه مع شارع هارون الرشيد.

وتقدمت أمانة منطقة الرياض بجزيل الشكر لجميع سكان المنطقة على تحملهم طول فترة تنفيذ المشروع، معتذرة عما سببه لهم من إزعاج بسبب وجود عوائق حالت دون إنجاز المشروع في وقته المحدد.

 

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