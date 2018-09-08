مصادر عدلية: انخفاض صفقات العقار 61%

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر عدلية عن تراجع معدل عدد الصفقات العقارية السكنية في 13 منطقة بالمملكة في شهر أغسطس 2018، بنسبة 61%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017، وبلغ عدد الصفقات العقارية 9463، بينما بلغ في أغسطس من العام الماضي 15412 صفقة.

وسجلت الرياض أكبر تراجع من بين مناطق المملكة بعدد 2883 صفقة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017، والتي بلغت 5320، وجاءت المنطقة الشرقية ثانيا 1603، بينما سجلت العام الماضي 2362.

وشهدت منطقة مكة المكرمة ثالث مناطق المملكة تراجعا في عدد الصفات العقاري السكني لعام 2018، حيث أوضحت المصادر أن الصفقات العقارية وصل عددها إلى 1.374، فيما بلغت في منطقة القصيم 914، وعسير 575 صفقة.

ووفقا لـ”الوطن” فقد أوضح المحلل الفني للسوق السعودية والأسواق العالمية المهتم بالعقار إبراهيم البطي، أن أهم أسباب التي أدت إلى انخفاض صفقات العقار في هذا العام هو تقنين الإنفاق على بعض المشاريع، بالإضافة إلى الرسوم المضافة مؤخرا على الأراضي والمبيعات، وكذلك طرق ونسب الإقراض وعدم وجود الوحدات المناسبة والميسرة في الإقراض وطرق السداد، التي أدت إلى عمل فجوة بين العرض والطلب، وهذا النوع كلما ازداد تتصاعد معه نسبة التراكم في السلبية، وتحد كبير في الطلب مستقبل.

وأشار البطي إلى أن نسبة الانخفاض في العقارات تفتح الفرص للمشتري الحقيقي، وهو المواطن وفق الإمكانيات المحدودة لديه مقارنة بالطلب والعرض وبحدود أسعار مناسبة، وأيضا تفتح فرص أكبر للاستثمار العقاري والتوسع في النطاق الاقتصادي والاستثماري من خارج المملكة من دول الخليج، وهذا يرجع لتنوع استثماراتها في المدن الأخرى في المملكة لأنها قبلة المسلمين، وسبب الطبيعة الجغرافية، ومتانة الاقتصاد السعودي، ولما تحظى المملكة العربية السعودية بالأمن والأمان، ومع رؤية 2030 الذي يسعى لتحقيق الأهداف المستقبلية لتوسع الاقتصادي والصناعي والتجاري، للوصول إلى مقارنة الدول المتقدمة في النمو الاقتصادي العالمي.